'ஆரஞ்சு அலெர்ட்' கும்பக்கரை அருவி நுழைவு கேட் மூடல்
'ஆரஞ்சு அலெர்ட்' கும்பக்கரை அருவி நுழைவு கேட் மூடல்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
பெரியகுளம்: தேனி மாவட்டத்திற்கு 'ஆரஞ்சு அலெர்ட்' விடுத்ததால் கும்பக்கரை அருவியில் குளித்துக் கொண்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் அவசரமாக வெளியேற்றி நுழைவு கேட் பூட்டப்பட்டது.
பெரியகுளம் அருகே 8 கி.மீ., தூரம் கும்பக்கரை அருவி உள்ளது. கொடைக்கானல் மலை அடிவார பகுதியில் பெய்த மழையால் அருவிக்கு தண்ணீர் வருகிறது. அக்.16ல் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் வனத்துறை குளிக்க தடை விதித்தது. இந்நிலையில் அக்.20ல் நீர் வரத்து சீரானதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். நவராத்திரி விடுமுறையில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து சென்றனர். இந்நிலையில் நேற்று காலை 9:00 மணி முதல் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள், கும்பக்கரை அருவியில் குளித்துக்கொண்டு இருந்தனர். அருவியில் தண்ணீர் வரத்து சீராகவும், அதே நேரத்தில் வேகமாகவும் இருந்தது. அவ்வப்போது சாரல் மழை பெய்தது. அப்போது மதியம் 12:30 மணிக்கு தேவதானப்பட்டி வனச்சரகத்திற்கு, கனமழை எச்சரிக்கை 'ஆரஞ்சு அலெர்ட்' அறிவிப்பு வந்தது. இதனை தொடர்ந்து கொடைக்கானல் வனக்கோட்டம் வன அலுவலர் அரவிந்த், கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க தடை விதித்து உத்தரவிட்டார். தேவதானப்பட்டி ரேஞ்சர் அன்பழகன் தலைமையில் வனத்துறையினர்
அருவியில் குளித்துக்கொண்டு இருந்தவர்களை அவசரமாக கரையேற்றினர். நேற்று மதியம் 1:00 மணி முதல் மறுதேதி குறிப்பிடாமல் கும்பக்கரை நுழைவு கேட் பூட்டப்பட்டது.