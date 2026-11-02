உழவர் சந்தைகளில் ‘ஆர்கானிக்’ காய்கறி கடை

UPDATED : நவ 01, 2026 03:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:24 PM
கம்பம்: செயற்கை உரம், பூச்சி கொல்லி பயன்படுத்தாமல் இயற்கை முறையிலான உரம், பூச்சி விரட்டிகளை மட்டும் பயன்படுத்தி காய்கறி சாகுபடி செய்யும் முறை ஆர்கானிக் அல்லது இயற்கை காய்கறி சாகுபடி முறை என்படுகிறது.
இவ்வாறு இயற்கை முறையில் மட்டும் செயல்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட காய்கறிகளை தமிழகம் முழுவதும் உள்ள உழவர் சந்தைகளில் விற்பனை செய்ய வேளாண்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதன்படி அனைத்து உழவர் சந்தைகளிலும் ஒரு கடை இயற்கையாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட காய்கறிகள் விற்பனை செய்ய ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
கம்பம் உழவர் சந்தையில் இந்த கடையை எம்.எல்.ஏ., ஜெகநாத்மிஸ்ரா திறந்துவைத்தார். தேனியில் பெரியகுளம் எம்.எம்.ஏ., சபரி ஐங்கரன் திறந்து வைத்தார். வேளாண் விற்பனை குழு துணை இயக்குநர் சுரேஷ், நகராட்சி நகர் நல அலுவலர் கவிப்பிரியா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். பொதுமக்களுக்கு நகராட்சி தயாரித்து உரம் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.