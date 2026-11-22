/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ரோட்டோர கடைகளை சேதப்படுத்திய படையப்பா
ADDED : நவ 21, 2026 03:36 PM
அ நிறம் | அளவு
மூணாறு: மூணாறு அருகே கிராம்ஸ்லாண்ட் எஸ்டேட் பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக முகாமிட்ட படையப்பா ஆண் காட்டு யானை பல்வேறு சேதங்களை ஏற்படுத்தியது. அங்குள்ள நியூ டிவிஷனில் நேற்று (நவ.,20) அதிகாலை தொழிலாளர்கள் வசிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த படையப்பா ஜெயபார்வதியின் வீட்டினுள் நுழைந்தது. ஜெயபார்வதி, கணவர் சூட்டுசாமி ஆகியோர் அதிஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.
சேதம்: மூணாறு, மாட்டுபட்டி ரோட்டில் உள்ள தனியார் தேயிலை கம்பெனிக்கு சொந்தமான பெட்ரோல் பங்க் பகுதியில் நேற்று நள்ளிரவில் நடமாடிய படையப்பா மூன்று ரோட்டோரக் கடைகளை சேதப்படுத்தியது. கடைகளுக்குள் வைத்திருந்த உணவு பொருட்கள் அனைத்தும் சேதமடைந்தன.