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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மாவட்டத்தில் 4800 எக்டேர் நெல் சாகுபடி ﻿ குறைந்தது: பருவமழையின்றி மற்ற பயிர்களும் பாதிப்பு

மாவட்டத்தில் 4800 எக்டேர் நெல் சாகுபடி ﻿ குறைந்தது: பருவமழையின்றி மற்ற பயிர்களும் பாதிப்பு

மாவட்டத்தில் 4800 எக்டேர் நெல் சாகுபடி ﻿ குறைந்தது: பருவமழையின்றி மற்ற பயிர்களும் பாதிப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 01:36 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 01:36 AM

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தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழையால் பயனடையக்கூடிய சில மாவட்டங்களில் தேனி மாவட்டமும் ஒன்றாகும். கேரளாவில் பெய்யும் மழை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பயனளிக்கும். முல்லைப்பெரியாறு அணை உரிய நீர் மட்டத்தை எட்டும்.

இதனால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் முதல்போக சாகுபடிக்காக ஜூன் 1ல் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும். இந்தாண்டு போதிய அளவு நீர் இல்லை என தண்ணீர் திறக்கவில்லை. இரு மாதங்கள் தாமதமாக பருவமழை கேரளாவில் பெய்துள்ளது.

இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்தாண்டு ஜூலையில் மாவட்டத்தில் செய்யப்பட்டிருந்த பயிர் சாகுபடியை இந்தாண்டு ஜூலையில் ஒப்பிடுகையில் பல்வேறு பயிர் சாகுபடி பரப்பளவை விவசாயிகள் குறைத்துள்ளனர். குறிப்பாக நெல் சாகுபடியை 4800 ஏக்கர் குறைத்துள்ளனர்.கடந்தாண்டு ஜூலை இறுதியில் மாவட்டத்தில் 5124 எக்டேர் பரப்பில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்தாண்டு 254 எக்டேர் மட்டும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. சுமார் 4800 எக்டேர் நெல் சாகுபடி குறைந்துள்ளது. நெல் சாகுபடி குறைவால் தொழிலாளர் வேலை இழப்பு ஒருபுறம், வரும் நாட்களில் கால்நடைகளுக்கு தீவனப்பற்றாக்குறை ஏற்படும் நிலை உருவாகி உள்ளது.

பயிர் சாகுபடி குறைவு இதே போல் மக்கா சோளம் 18 எக்டேர், துவரை 69 எக்டேர், நிலக்கடலை 55, எள் 33, கரும்பு 350, வாழை 14, முந்திரி 171, தக்காளி 115, மா 595, புளி 114, கொய்யா 32 எக்டேர் உள்ளிட் சில பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பு குறைந்துள்ளது.

அதிகரிப்பு மாவட்டத்தில் பெரியகுளம் தாலுகாவில் மஞ்சளாறு, சோத்துப்பாறை அணைகளை நீராதாரமாக கொண்ட பகுதிகளில் மட்டும் நெல், மற்ற பயிர்கள் சாகுபடிசெய்யப்பட்டுள்ளது. காய்கறி பயிர்கள் சுமார் 354 எக்டேர், வெங்காயம் 267 எக்டேர், மல்லிகை பூ 52,பருத்தி, மிளகு தலா 3 எக்டேர் கூடுதல் பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.மொத்தத்தில் கடந்தாண்டு ஜூலையில் (காய்கறி பயிர்கள் சேர்க்காமல்) 35,552 எக்டேர் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்தாண்டு ஜூலையில் 29,829 எக்டேர் சாகுபடியாகி உள்ளது. மழை இல்லாததால் சுமார் 5,723 எக்டேர் பரப்பு சாகுபடி குறைந்துள்ளது.

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