கொள்முதலில் நெல் ஈ ரப்பதம் 22 சதவீதமாக அதிகரிக்க எதிர்பார்ப்பு: மாநில அரசு அரசாணை வெளி யிட விவசாயிகள் கோரிக்கை
கொள்முதலில் நெல் ஈ ரப்பதம் 22 சதவீதமாக அதிகரிக்க எதிர்பார்ப்பு: மாநில அரசு அரசாணை வெளி யிட விவசாயிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 02, 2026 01:10 AM
ADDED : நவ 02, 2026 12:52 AM
தேனி மாவட்டத்தில் நெல் சாகுபடி கம்பம் பள்ளத்தாக்கு, மற்றும் பெரியகுளம் வட்டாரங்களிலும் நடைபெறுகிறது.
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் கூடலூரில் துவங்கி பழனிசெட்டிபட்டி வரை 14 ஆயிரத்து 707 ஏக்கரில் நெல் சாகுபடியாகிறது. இது தவிர ஒரு போக சாகுபடியில் 5100 ஏக்கரில் முல்லைப் பெரியாறு அணை பாசனத்தில் மேற்கொள்ளப் படுகிறது.
மழை குறைவு, நோய் தாக்குதல்,இடுபொருட்கள் விலை உயர்வு, தொழிலாளர் பற்றாக்குறையால் நெல் விவசாயிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர். இந்தாண்டும் பருவமழை தவறியதால் முதல்போகம் தாமதமாக துவங்கி உள்ளது. இதனால் நவ., இறுதி டிச.,ல் அறுவடைமுழு வீச்சில்நடைபெறும். அறுவடையின் போது மழை, பனிப்பொழிவு அதிகம் இருக்கும். இதனால் நெல்லின் ஈரப்பதம் அதிகரித்து காணப்படும்.
விவசாயிகள் நெல் மூடைகளை நுகர்பொருள் வாணிப கழக கொள் முதல் நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்கின்றனர். அங்கு நெல்லின் ஈரப்பதம் 17 சதவீதமாக இருந்தால் மட்டுமே கொள்முதல் செய்கின்றனர். ஆனால், சீதோஷ்ண நிலையால் ஈரப்பதம் 20 சதவீதத்திற்கு அதிகமாக இருக்கும். அப்போது நெல்லை காய வைத்து எடுத்து வர கூறுவர். மழை, பனியால் விவசாயிகள் சிரமம் அடைகின்றனர். ஆனால், டெல்டா மாவட்டங்களில் ஈரப்பதம் 22 சதவீதம் என நிர்ணயம் செய்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இதே போன்று தேனி மாவட்டத்திலும் கொள்முதல் செய்ய விவசாயிகள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மத்திய அரசின் புட் கார்ப்பரேசன் ஆப் இந்தியா அமைப்பின் துணை இயக்குநர் ஆர்.கே., ஷாகி தலைமையில் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பல்வேறு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் இருந்து நெல் மாதிரி எடுத்து சென்றனர். அதன் முடிவு அறிவிக்கப்படாததால் கொள்முதல் நெல் ஈரப்பதம் 17 சதவீதம் என்றே தொடர்கிறது.
கம்பம் பள்ளத்தாக்கு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் தர்வேஷ் முகைதீன், துணை தலைவர் விஜய ராஜன் உள்ளிட்டோர் கூறுகையில், 'நீண்ட நாள் கோரிக்கையை மத்திய, மாநில அரசுகள் ஏற்காமல் உள்ளன.
டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு ஒரு அளவு, தேனி மாவட்டத்திற்கு ஒரு அளவு என வைத்துள்ளனர். தேனி மாவட்ட விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் கோரிக்கைகளை ஏற்று தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட வேண்டும்' என்றனர்.