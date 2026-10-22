இருப்பு இல்லாததால் ரேஷன் கடைகளில் பாமாயில் நிறுத்தம்
இருப்பு இல்லாததால் ரேஷன் கடைகளில் பாமாயில் நிறுத்தம்
UPDATED : அக் 07, 2026 07:33 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:08 PM
தேனி: நுகர்பொருள் வாணிப கழக குடோன்களில் பாமாயில் இருப்பு இல்லாததால் ரேஷன்கடைகளில் பாமாயில் வினியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கடைகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. ரேஷன் கடைகளில் அக்டோபர் மாதத்திற்கான பாமாயில் நேற்றுவரை வரவில்லை. இதனால் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை.
பண்டிகைகள் வருவதால் உணவு பண்டங்கள் தயாரிக்க ரேஷன் பாமாயில் மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்துவார்கள். வெளிமார்க்கெட்டில் எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில் பாமாயில் வழங்காததால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
இதுபற்றி நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தினர் கூறுகையில், ‘மாநில அளவில் டெண்டர் தாமதமானதால் பாமாயில் வினியோகம் பாதித்தது. தற்போது மாவட்டத்தில் உள்ள குடோன்களுக்கு பாமாயில் கொண்டு வரும் பணி துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 3,4 நாட்களில் அனைத்து ரேஷன் கடைகளுக்கும் பாமாயில் வினியோகிக்கப்படும்,’ என்றனர்.