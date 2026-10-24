/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பனை விதைகள் நடும் விழா
UPDATED : அக் 17, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:54 PM
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போடி: பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கத்தின் கீழ் போடி பங்காருசாமி கண்மாய் கரையில் பனை விதைகள் நடும் விழா போடி மண்வள பாதுகாப்பு வனச்சரக அலுவலர் செந்தில்குமார் தலைமையில் நடந்தது.
வனவர்கள் மஞ்சுளா தேவி, திவ்யா, சங்கர், திருமூர்த்தி, அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சி செயலாளர் முருகேசன், தன்னார்வலர்கள் கலந்து கொண்டு 2500 பனை விதைகளை நட்டனர். பருவ மழையை ஒட்டி அடுத்த கட்டமாக பூதிப்புரம் ராஜ பூபால சமுத்திர கண்மாயில் 2500 பனை விதைகள் நட உள்ளனர்.