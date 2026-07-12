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அரசு பஸ் டிரைவருக்கு வலிப்பு வாலிபரால் தப்பிய பயணிகள்
அரசு பஸ் டிரைவருக்கு வலிப்பு வாலிபரால் தப்பிய பயணிகள்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:58 PM
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போடி: தேனி மாவட்டம் போடி அருகே பெருமாள் கவுண்டன்பட்டியை சேர்ந்த அரசு பஸ் டிரைவர் பிரபு 50. இவர் தேவாரம் அரசு போக்குவரத்து டெப்போவில் பணிபுரிகிறார். நேற்று தேவாரத்தில் இருந்து போடி வழியாக மதுரை செல்லும் பஸ்சை இயக்கினார். போடியில் இருந்து சிறிது துாரம் சென்றபோது பிரபுவுக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டது.
இடது காலில் பிரேக்கை அழுத்தியபடியே பக்கவாட்டில் சாய்ந்தார். பஸ் நிற்காததால் பயணிகள் அச்சமடைந்தனர். இந்நிலையில் தேனி செல்ல போடி பஸ்ஸ்டாண்டிற்குள் வந்த நிர்மல்குமார் என்பவர், உடனடியாக பஸ்சில் ஏறி பிரேக் அடித்தார். இதையடுத்து அங்கிருந்தவர்கள் பிரபுவை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.