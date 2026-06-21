போதிய சிறப்பு பஸ்கள் தேனியில் இயக்காததால் பயணிகள் அவதி
போதிய சிறப்பு பஸ்கள் தேனியில் இயக்காததால் பயணிகள் அவதி
ADDED : அக் 20, 2026 04:11 PM
தேனி: தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் வெளியூர்களுக்கு போதிய சிறப்பு பஸ்கள் இயக்குவதால் பயணிகள் அவதி அடைந்தனர்.
ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு தொடர் விடுமுறை விடப்பட்டது. இதனால் வெளியூர்களில் இருந்து விடுமுறையை கொண்டாட மாவட்டத்திற்கு பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு வந்தனர். விடுமுறை முடிந்து நேற்று தேனியில் இருந்து கல்வி, வேலைவாய்ப்பிற்காக புறப்பட்டனர். இதனால் தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்களில் கூட்டம் அலைமோதியது. போதிய அளவு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்காததால் பயணிகள், உடைமைகளுடன் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர். கோவை, விழுப்புரம், திருச்சி பஸ்களில் இருக்கைகள் நிரம்பியதால், பஸ் படிக்கட்டுகளில் நின்றபடி பெண்கள் உள்ளிட்ட பயணிகள் பயணம் செய்தனர். தேனியில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு சுமார் 10 சிறப்பு பஸ்கள் மட்டும் இயக்கப்பட்டதாக பயணிகள் புகார் கூறுகின்றனர். இதுபற்றி போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, பயணிகள் கூட்டத்திற்கு ஏற்ப சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும் என்றனர். எனினும் எத்தனை சிறப்பு பஸ்கள் தேனியில் இருந்து இயக்கப்படுகிறது என்பதை கூற மறுத்துவிட்டனர். சிறப்பு பஸ்கள் குறித்த முறையான அறிவிப்புகளை வெளியிடாததால் பயணிகள் சிரமப்பட்டனர்.