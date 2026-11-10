/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பைபாஸ் ரோட்டில் ஊழியரிடம் வழிப்பறி
UPDATED : நவ 07, 2026 04:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:16 PM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அருகே மேல்மங்கலம் மார்கண்டேயர் நகரைச் சேர்ந்தவர் நாகசுப்பிரமணியன் 53.
மாவட்ட நீதிமன்றம் அருகே வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் பணி புரிந்து வருகிறார். வேலை முடிந்து தேனி திண்டுக்கல் பைபாஸ் ரோட்டில் டூவீலரில் செல்லும் போது, சருத்துப்பட்டி அருகே மகாமுனீஸ்வரன் கோயில் அருகே இவரது டூவீலரை வழிமறித்து, டூவீலர் வந்த இருவர் நாகசுப்பிரமணியனை தாக்கி, சட்டைப்பையில் வைத்திருந்த அலைபேசி மற்றும் ரூ.5 ஆயிரத்தை வழிப்பறி செய்து தப்பினர். தென்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.