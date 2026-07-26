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﻿ 138 பவுன் நகை மோசடியில் அடகு கடை பெண் ஊழியர் கைது

﻿ 138 பவுன் நகை மோசடியில் அடகு கடை பெண் ஊழியர் கைது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:48 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:48 AM

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தேனி: தும்மக்குண்டுவை சேர்ந்தவர் முருகன் 38. இவர் ஆண்டிபட்டி அரசு மருத்துவமனை அருகே நகை அடகு கடை நடத்துகிறார். இங்கு ரோசனம்பட்டியை சேர்ந்த ரமேஷ் 6 பவுன் நகையை அடகு வைத்தார். நகையை திருப்ப சென்றபோது பல நாட்கள் கடை பூட்டி இருந்தது.

ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த ரமேஷ் தேனி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் செய்தார். விசாரணையில் 64 வாடிக்கையாளர்களிடம் 138 பவுன் நகைகளை மோசடி செய்தது தெரிந்தது. தலைமறைவான முருகன், தந்தை முருகேசன், கடையில் வேலை செய்த பெண் ஸ்ரீமதி 26 ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து தேடினர். தற்போது ஸ்ரீமதியை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் மோசடி நகைகள் மற்றும் தலைமறைவான முருகன் உள்பட 2 பேர் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.

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