கோ-கோ போட்டியில் பி.சி., கான்வென்ட் பள்ளி அணிகள் 3 பிரிவுகளிலும் முதலிடம்
கோ-கோ போட்டியில் பி.சி., கான்வென்ட் பள்ளி அணிகள் 3 பிரிவுகளிலும் முதலிடம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:24 AM
தேனி: தேனி குறுவட்ட கோ-கோ போட்டியில் பி.சி., கான்வென்ட் பெண்கள் பள்ளி அணிகள் 3 பிரிவுகளிலும் வெற்றி பெற்று முதலிடம் பெற்றது.
பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் குறுவட்ட விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. 14,17,19 வயதுக்குட்பட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கு போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. முத்துதேவன்பட்டி டி.எம்.எச்.என்.யூ., பள்ளியில் 14,17,19 வயது மாணவிகளுக்கான கோ-கோ போட்டி நடந்தது. வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளியில் மாணவர்கள் 17,19 வயது பிரிவினருக்கான கைப்பந்து போட்டிகளும், 14 வயது பிரிவினருக்கான கால்பந்து போட்டிகளும் நடந்தன.
போட்டிகளை வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி நிர்வாகத்தினர், உடற்கல்வி இயக்குனர் சிவசாமி, உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைத்தனர். கோ-கோ போட்டிகளில் மூன்று பிரிவுகளிலும் பி.சி. கான்வென்ட் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி முதலிடமும், நாடார் சரஸ்வதி பெண்கள் பள்ளி 2-து இடமும் வென்றன. கால்பந்து போட்டியில் மாணவர்களுக்கான 14 வயது பிரிவில் ஸ்ரீ வரதா வெங்கடரமண மேல்நிலைப் பள்ளி முதலிடமும், மேரி மாத மெட்ரிக் பள்ளி 2-வது இடமும் பிடித்தன. 17 வயது பிரிவில் வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி முதலிடமும், நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் பள்ளி இரண்டாவது இடமும் பிடித்தன. 19 வயது பிரிவில் நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் பள்ளி முதலிடமும், டி.எம்.எச்.என்.யூ., பள்ளி 2-து இடமும் பிடித்தன.