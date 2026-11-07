/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஆண்டிபட்டியில் மயில்கள் அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:14 PM
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ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிப்பட்டி அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சார்ந்து உள்ள கிராமங்களில் மயில்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
புள்ளிமான்கோம்பை, தருமத்துப்பட்டி, மூணாண்டிபட்டி, மேக்கிழார்பட்டி, நக்கலக்கரடு, மறவபட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை சார்ந்து உள்ளன. சமீப காலமாக இப்பகுதியில் மயில்கள் பெருக்கம் அதிகரித்துள்ளது. சமீபத்தில் பெய்த மழையால் அனைத்து இடங்களிலும் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து பசுமையுடன் காட்சியளிக்கிறது. விவசாய நிலங்கள், மேய்ச்சல் நிலங்களில் இரை தேடி மயில்கள் பல இடங்களிலும் உலா வருகின்றன. இப்பகுதியில் மயில்கள் நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிக்கின்றனர்.