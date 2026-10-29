/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஓய்வூதியர்கள் தர்ணா
UPDATED : அக் 28, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:15 PM
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தேனி: தேனி நகராட்சி அலுவலகம் முன் ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் சார்பில் தர்ணா போராட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் ராமசந்திரன் தலைமை வகித்தார். துணைத்தலைவர் ரவிச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். நிர்வாகிகள் துரைராஜ், பிரகாஷ், மாநில துணைத்தலைவர் முருகேசன், ஓய்வூதியர் சங்க மாநில துணைத்தலைவர் ராமமூர்த்தி, நிர்வாகிகள் இப்ராஹீம் கதிரேசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
தற்காலி பணி நீக்கத்தில் இருந்தோர் ஓய்வூதிய பயன்கள் பெறவதில் உள்ள இடர்பாடுகளை களைய வேண்டும். ஓய்வூதியர்கள் மீதான ஓழுங்கு நடவடிக்கை நிலுவை இனங்களை விரைவாக முடிக்க வேண்டும். ஓய்வூதியர்கள் அனைவருக்கும் மருத்துவ காப்பீடு அட்டை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.