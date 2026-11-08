தீபாவளி பொருட்கள் வாங்க குவிந்த மக்கள்: மழை இல்லாததால் களைகட்டிய வியாபாரம்
தீபாவளி பொருட்கள் வாங்க குவிந்த மக்கள்: மழை இல்லாததால் களைகட்டிய வியாபாரம்
UPDATED : நவ 07, 2026 11:55 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:27 PM
போடி: போடியில் நேற்று (நவ.,6) இரவு இடியுடன் கனமழை பெய்த நிலையில் இன்று (நவ.,7) காலையில் இருந்து மழை இல்லாததால் வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
போடி காமராஜ் பஜார், தேவாரம் மெயின் ரோட்டின் நடை பாதையில் சிறு வியாபாரிகள் பிளாட்பார கடைகள் அமைத்து இருந்தினர். தீபாவளிக்கான பொருட்களை வாங்க பொதுமக்கள் அதிகளவில் வந்ததால் வியாபாரம் களை கட்டியது. நேற்று முன்தினம் இரவு இடி, மின்னலுடன்கனமழை பெய்ததால் போடி காமராஜ் பஜார், பி.ஹைச். ரோடு, தேவாரம் மெயின் ரோட்டில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. நடை பாதையில் கடைகள் அமைத்து இருந்த சிறு வியாபாரிகள் பொருட்களை விற்பனை செய்யவும், வாங்க முடியாமல் பொதுமக்களும் சிரமம் அடைந்தனர். அதன் பின் மழை நின்றதால் மீண்டும் பெயரளவிற்கு வியாபாரம் நடந்தது.
இன்று காலை முதல் மழை இன்றி வானத்தில் மேக கூட்டம் இன்றி வெறிச்சோடியது. இதனால் தீபாவளி பொருட்கள் விற்பனை அமோகமாக இருந்ததால் வியாபாரிகளும், புத்தாடை, மளிகை, இனிப்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவதற்கு கேரளா, போடி நகர், சுற்று கிராம பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் வருகை தந்து பொருட்களை வாங்க முடிந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். போடி காமராஜ் பஜாரில் கூட்டம் களை கட்டியது. போடியில் தனி பார்க்கிங் வசதி இல்லாததால் பஸ்ஸ்டாண்ட், பி.ஹைச். ரோடு தேவாரம் ரோட்டில் இடையூறாக வாகனங்களை நிறுத்தி சென்றனர். பாதுகாப்பு பணியில் போக்குவரத்து போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தனர்.