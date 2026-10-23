ரேஷனில் தரமற்ற அரிசி எனக்கூறி கொடுத்த பணத்தை திரும்ப பெற்ற மக்கள்
ரேஷனில் தரமற்ற அரிசி எனக்கூறி கொடுத்த பணத்தை திரும்ப பெற்ற மக்கள்
ADDED : அக் 22, 2026 06:31 PM
கம்பம்: தேனி மாவட்டம், கம்பம் ரேஷன் கடையில் வழங்கப்பட்ட சன்னரக அரிசி தரமற்று இருப்பதாக குற்றம்சாட்டிய பொதுமக்கள், எம்.எல்.ஏ., முன்னிலையில் அரிசியை மீண்டும் ஒப்படைத்து பணத்தை பெற்றுச்சென்றனர்.
ரேஷன் கடைகளில் கிலோ ரூ.30 க்கு சன்னரக அரிசி விநியோகம் செய்யப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது. இன்று (அக்.,22) காலை கம்பம் நகரில் உள்ள ரேஷன் கடையில் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., ஜெகநாத் மிஸ்ரா சன்னரக அரிசி விநியோகத்தை துவக்கி வைத்தார். அப்போது அரிசியை வாங்கிய மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். ரேஷன் கடையில் இலவசமாக வழங்கிய அரிசியை, சன்னரக அரிசி எனக்கூறி ரூ.30க்கு விற்பனை செய்வதாக குற்றம்சாட்டினர். அரிசியை திரும்ப கொடுத்து விட்டு பணத்தை கேட்டனர். எம்.எல்.ஏ., வும் பணத்தை திருப்பி கொடுக்குமாறு விற்பனையாளரிடம் தெரிவித்து அங்கிருந்து புறப்பட்டார். அதன் பின் மக்கள் தங்கள் பணத்தை திரும்ப பெற்றனர்.