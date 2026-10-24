சுற்றுலா பயணிகள் நன்மதிப்பைப் பெற்ற பெரியகுளம் பி.பி.எஸ்., பஸ் சர்வீஸ்
சுற்றுலா பயணிகள் நன்மதிப்பைப் பெற்ற பெரியகுளம் பி.பி.எஸ்., பஸ் சர்வீஸ்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:29 AM
-- தே னி மாவட்டத்தில் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவோரை பல ஆண்டுகளாக கவர்ந்து வருகிறது 'பி.பி.எஸ்' பஸ் சர்வீஸ் கம்பெனி, மாவட்ட பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்க முன்னாள் தலைவர் பி.பி.எஸ்.முருகேசன் நினைவாக அவரது மகன் எம்.கார்த்திகேயன் கூறியதாவது:
தென் மாவட்டங்களில் சுற்றுலா செல்ல நினைக்கும் பயணிகள் முதலில் தேர்வு செய்வது எங்கள் நிறுவன டூரிஸ்ட் பஸ்களைத்தான். ஹைடெக் வசதி, சொகுசு வீடியோ கோச், குறைந்த வாடகையில் அதிக பலனைத் தருகிறோம். 51 ஆண்டுகளாக பஸ் சர்வீஸ் முன்னோடியாக உள்ளது. விரைவில் 50 ம் ஆண்டு பொன்விழா கொண்டாட உள்ளோம்.
இந்தியாவில் எங்கு சென்றாலும் அந்த ஊரில் சுற்றுலா பயணிகள் சுற்றி பார்க்கும் இடங்கள் விவரங்களை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு, எங்கள் கைடு மூலம் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் பயணத்தை இனிமையாக்குகிறோம். இணையதளம், அலைபேசி புக்கிங் வசதி உள்ளது.
நூற்றாண்டு விழாவை நோக்கி
எங்கள் கார்த்திக் சில்க் காட்டன் தொழிற்சாலை வாடிக்கையாளர்கள் பேராதரவுடன் தேனி மாவட்டத்தின் நூற்றாண்டு விழாவை நோக்கி முன்னேறியுள்ளது.
கார்த்திக் சில்க் காட்டன் தொழிற்சாலையில் இலவம் பஞ்சு குறைந்த விலையிலும் மொத்தமாகவும் சில்லரையாகவும் தருகிறோம். தலையணை, மெத்தை ஆர்டரின் பேரில் இலவச டோர் டெலிவரி செய்கிறோம் என்றார். தொடர்புக்கு எம் கார்த்திகேயன், எம்.பி.ஏ., (லண்டன்) 34பி, கம்பம் ரோடு, தென்கரை,பெரியகுளம். அலைபேசி 97900 02401, 88705 65999.