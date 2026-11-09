மும்பை, பெங்களூரு செல்லும் பெரியகுளம் பால் காளான்: சுயதொழிலில் சாதிக்கும் வேளாண் பட்டதாரி
மும்பை, பெங்களூரு செல்லும் பெரியகுளம் பால் காளான்: சுயதொழிலில் சாதிக்கும் வேளாண் பட்டதாரி
UPDATED : நவ 09, 2026 12:38 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:36 AM
தேனி: காளானுக்கு எப்போதும் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு உண்டு. மழைக்காலத்தில் மட்டுமே கிடைக்கும் பால் காளான்கள் தற்போது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படு கின்றன.
இவற்றிற்கு பெங்களூரு மும்பையில் வரவேற்பு உள்ளதாக வடுகபட்டி வேளாண் பட்டதாரி கௌதம் தாஸ் கூறினார்.
அவர் கூறியதாவது:
வேளாண் படிப்பு முடித்து விட்டு பால் காளான் உற்பத்தி செய்ய நினைத்தேன். 2022ல் ஆண்டிபட்டி ஒக்கரைப்பட்டியில் கூரை செட்டில் பால் காளான் உற்பத்தி செய்தேன். ஆனால் சரியான வெப்பநிலை குறித்து தெரியாததால் முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை. பெரியகுளம் தோட்டக்கலை கல்லூரி தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு கழக உதவியுடன் பால் காளான் வளர்க்க செட் அமைத்தேன்.
ஒரு ஆண்டு முழுமையாக ஆய்வு செய்து பால் காளான் வளர்ப்பதற்கான வெப்பநிலையை கண்டறிந்தேன். 30 முதல் 32 செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில் மட்டுமே பால் காளான் வளர்க்க முடியும் என தெரிந்தது.
அலமாரிகள் போன்ற அமைப்பில் வைக்கோல் பரப்பி அதற்கு மேல் மண் பரப்பி காளான் விதைகளை தூவி குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில் பராமரிக்கும் போது பால் காளான் உற்பத்தி செய்யலாம். விதைகள் தூவி 35வது நாளில் முதல் அறுவடை, அடுத்து 15வது நாளில் 2வது அறுவடை, அடுத்து 15 வது நாளில் மூன்றாவது அறுவடை நடைபெறும். அடுத்தடுத்துள்ள வளர்ப்பு ஊடக பைகள் மூலம் தினமும் காளான் எடுக்கலாம்.
பட்டன் காளான், சிப்பி காளானை விட அதிக சுவையுடைய பால் களானிற்கும் வரவேற்பு அதிகம் உள்ளது. தமிழகத்தில் கிலோ ரூ. 300 கேரளாவில் ரூ .400 பெங்களூரு, மும்பையில் ரூ. 600 வரை விற்பனையாகிறது. பால் காளான்கள் உற்பத்தி செய்து 5 நாட்கள் வரை கெடாமல் இருக்கும். பஸ் மூலம் தினமும் பெங்களூரு அனுப்புகிறோம். அங்கிருந்து முகவர்கள் மூலம் மும்பைக்கு விற் பனைக்கு செல்கிறது.
500 சதுர அடியில் உற்பத்தி செய்யும் பால் காளான் மூலம் மாதம் ரூ.25 ஆயிரம் லாபம் பெறுகிறேன் என்றார்.