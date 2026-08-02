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﻿ பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 2 அடி உயர்வு

﻿ பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 2 அடி உயர்வு

ADDED : ஆக 01, 2026 11:09 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:09 PM

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கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணை நீர்ப்பிடிப்பில் 117.4 மி.மீ., மழை பெய்ததைத் தொடர்ந்து அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 2 அடி உயர்ந்து 115.70 அடியை எட்டியது.

முல்லைப்பெரியாறு அணை நீர் பிடிப்பில் நேற்று முன்தினம் இரவு கனமழை பெய்தது. பெரியாறில் அதிகபட்சமாக 117.4 மி.மீ.,மழை பதிவானது. தேக்கடியில் 93.2 மி.மீ., மழை பெய்தது. இதனால் நீர்வரத்து வினாடிக்கு 2649 கன அடியாக அதிகரித்தது. நீர் இருப்பு 1509 மில்லியன் கனஅடி. நேற்று பகல் முழுவதும் தொடர்ந்து கனமழை பெய்தது. இதனால் நீர் வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 113.70 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் இரண்டு அடி உயர்ந்து நேற்று மாலை நிலவரப்படி 115.70 அடியானது (மொத்த உயரம் 152 அடி). அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் தமிழக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

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