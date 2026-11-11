/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கிரிவலப்பாதை சீரமைக்க மனு
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:42 PM
அ நிறம் | அளவு
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அருகே கைலாசபட்டி கைலாசநாதர் மலைக்கோயில் ஹிந்து அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்டது.
இக் கோயிலில் கைலாசநாதர், பெரியநாயகி அம்மன், நந்தீஸ்வரருக்கு தினமும் பூஜைகள் நடக்கிறது. பிரதோஷம், பவுர்ணமி, கார்த்திகை மகா தீப நாட்களில் பூஜைகளில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்கின்றனர். பவுர்ணமிதோறும் பக்தர்கள் மலையை கிரிவலம் செல்கின்றனர். கோயில் கிரிவலப்பாதை ரோடு குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் பக்தர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகுகின்றனர். கிரிவலப்பாதையை சீரமைக்கவும், அன்னதானம் கூடம் அமைக்க வலியுறுத்தியும் அன்பர் பணி செய்யும் பராமரிப்பு குழு செயலாளர் சிவக்குமார், உறுப்பினர்கள் எம்.எல்.ஏ., சபரி ஐங்கரனிடம் மனு வழங்கினர்.