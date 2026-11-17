திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றகோரி குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றகோரி குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு
UPDATED : நவ 17, 2026 03:22 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:04 PM
தேனி: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் ஹிந்து முன்னணியினர் மனு அளித்தனர்.
தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., ரம்யா தேவி முன்னிலை வகித்தார். சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி துணை கலெக்டர் கவிதா, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் நல்லையா உள்ளிட்டோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் முருகன், மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் உமையராஜன் தலைமையில் நிர்வாகிகள் வழங்கிய மனுவில், 'திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்தாண்டு தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும்,' என கோரி இருந்தனர்.
ஆண்டிபட்டி தாலுகா திருமலாபுரம் ஊராட்சி அன்னை இந்திரா நகரில் ஆக்கிரமிப்பால் ரோடுகள் சுருங்கி உள்ளது. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி ரோட்டை சீரமைத்து தர வேண்டும் என்றிருந்தது.
ஆர்ப்பாட்டம்போடி தாலுகா சிலமலையில் தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடிக்கும் போது ஏற்பட்ட தகராறில் பட்டியல் சமுதாயத்தினர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தமிழ்புலிகள் கட்சி சார்பில் கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. கட்சியின் மாநில நிர்வாகி முத்துக்குமார் தலைமை வகித்தார்.
தீக்குளிக்க முயற்சிபூசனம்பட்டி ஜெயா 43, கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க வந்தார். திடீரென கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் உடலில் மண்ணெண்ணையை ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார். அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் அவரை மீட்டு, தண்ணீரை ஊற்றினர். போலீசார் விசாரணையில், அவரது உறவுகார பெண் ஒருவர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிறார். அவர் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.10 லட்சம் வாங்கி கொண்டு ஏமாற்றி விட்டதாகவும், மாவட்ட குற்றப்பிரிவு, ராயப்பன்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தெரிவித்தார். அவரை சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ஹிந்து முன்னணியினர் மனு
கலெக்டர் அலுவலகம் முன் தீக்குளிக்க முயன்ற பெண்.