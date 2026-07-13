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ஆண்டிபட்டியில் இரவு கடைகள் நடத்த மனு

ஆண்டிபட்டியில் இரவு கடைகள் நடத்த மனு

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:03 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:03 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

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ஆண்டிபட்டி:ஆண்டிபட்டியில் இரவு 11:00 மணிக்கு பின் கடைகள் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரி ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் அமைச்சர் வெங்கடரமணனிடம் மனு அளித்தனர்.

ஆண்டிபட்டி நகர் பகுதியில் 500க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு கடைகள் செயல்படுகின்றன. ஓட்டல்கள், டீக்கடை, பேக்கரி, நடமாடும் உணவகம் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இன்றி இரவில் செயல்பட்டு வந்தன. குறிப்பிட்ட சில டீக்கடைகள் 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டன. கடந்த சில நாட்களாக தேனி மாவட்ட போலீசார் இரவு 11:00 மணிக்கு பின் கடைகள் செயல்பட அனுமதிக்கவில்லை. குற்ற செயல்களை தடுக்கவும், இரவில் நடமாடும் சமூக விரோதிகள், திருடர்களை கண்டறியவும் இந்த நடவடிக்கையை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

மேலும் இரவு 11:00 மணியில் இருந்து அதிகாலை 4:00 மணி வரை கடைகள் செயல்பட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர். இதனால் இரவு கடை நடத்த முடியாமல் பலரும் நிறுத்தினர். தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பதாகவும் இரவு 11:00 மணிக்கு பின் கடைகள் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் ஆண்டிபட்டி ஓட்டல்கள் உரிமையாளர்கள் சங்க செயலாளர் பாண்டியன், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக உணவு கிட்டங்கியில் ஆய்வுக்கு வந்த அமைச்சர் வெங்கடரமணனிடம் மனு கொடுத்தார். தேனி கலெக்டர் மூலம் இது குறித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சர் உறுதி அளித்து சென்றார்.

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