'அம்மா' பூங்காவில் உடற் பயிற்சி கருவிகள் திருட்டு

UPDATED : நவ 15, 2026 11:36 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:02 PM
போடி: போடி அருகே வலையபட்டியில் கட்டப்பட்ட அம்மா பூங்கா பராமரிப்பு இல்லாததால் உடற்பயிற்சி கருவிகள் திருடுபோகின்றன.
போடி ஒன்றியம், மஞ்சிநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி வலையபட்டியில் சுமார் 100 குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இங்கு நடுநிலை, மேல்நிலை பள்ளிகள் உள்ளன. இளைஞர்கள், மாணவர்கள், பொதுமக்கள் உடற் பயிற்சி மேற்கொள்ளவும், குழந்தைகள் விளையாடவும், பெரியவர்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள 'தாய்' திட்டத்தில் ரூ.30 லட்சம் செலவில் அம்மா பூங்கா, சறுக்கு, ஊஞ்சல் போன்ற விளையாட்டு உபகரணங்கள், உடற்பயிற்சி சாதனங்களுடன் உடற்பயிற்சி கூடம் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. உரிய பராமரிப்பு இன்றி சுற்றுச்சுவர், வளாக பகுதியில் உள்ள நடை மேடை, மின் மீட்டர் பெட்டி சேதம் அடைந்தும், முட்புதர்களால் பூங்கா பொழிவிழந்துள்ளது. உடற்பயிற்சி தளவாட பொருட்கள் திருடு போவது தொடர்கிறது. இரவில் பூங்கா திறந்த வெளி மதுபாராகவும், சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி உள்ளது. இதனால் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ள வரும் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் ஏமாற்றம் அடைகின்றனர். .
அப்பகுதியை சேர்ந்த வினோத்குமார் கூறுகையில், 'பல லட்ச ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட அம்மா பூங்கா, உடற்பயிற்சி கூடத்தை சீரமைத்து பயன் பாட்டிற்கு கொண்டு வேண்டும்' என்றார்.