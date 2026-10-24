பூலோக வைகுண்டம் ‘சொர்ணமயூரா’ வில் மனைகள் தயார்

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 AM
தே னி பூதிப்புரம் ரோட்டில் பழைய வசந்த் தியேட்டர் அருகே 30 ஏக்கர் பரப்பளவில் சொர்ணமயூரா குடியிருப்பு அமைந்துள்ளது. குடியிருப்புக்கு தேவையான ரோடு, தண்ணீர் வசதி, பசுமை சூழலில், வாஸ்துப்படி உறுதியாக கட்டப்படும் வீடுகள் சொர்ணமயூராவில் உள்ளது. குடியிருப்புக்கு அருகே பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், ரயில்வே ஸ்டேஷன், மருத்துவமனை, போக்குவரத்து வசதி அமைந்துள்ளன. தேனி மட்டுமின்றி பெரியகுளம், போடி, கம்பம், சின்னமனுார், ஆண்டிபட்டி, உத்தமபாளையம் ஆகிய ஊர்களில் இருக்கிறது என கே.எம்.சி., நிர்வாக இயக்குனர் முத்துக்கோவிந்தன் கூறினார்.
அவர் கூறியதாவது: தேனி மாவட்டத்தில் கே.எம்.சி., நிறுவனத்தின் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் தரமானதாக தேர்வு செய்கிறோம். சில பொருட்களை நாங்களே உற்பத்தி செய்கிறோம். எங்களிடம் திறமையான கட்டுமான தொழிலாளர்கள், பொறியாளர்கள் உள்ளனர். பாலங்கள், ரோடுகள், தேசிய, மாநில கிராம சாலைகள், கோயில் கட்டுமானங்கள், வீடு கட்டுமானங்கள் என அனைத்து வகை உள்கட்டமைப்புகளையும் சிறந்த முறையில் அமைக்கிறோம். அரசு பணிகளை 25 ஆண்டுகளாக செய்து தென் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய கட்டுமான நிறுவனம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளோம். வீடு கட்ட தகுதியான இடம், மண்வள பரிசோதனைகள் மூலம் நிலங்கள் தேர்வு செய்து மனைகள் கட்டப்படுகிறது. எங்களிடம் பிளாட்டுகள் உள்ளன. வீடுகள் கட்டி தருகிறோம். நிலம் வாங்குபவர்கள் கேட்கும் பிளான் அப்ரூவலுக்கு ஏற்ப வீடு கட்டி தருகிறோம். ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள், டாக்டர்கள், தொழில் அதிபர்கள் என பல ஆயிரம் பேருக்கு வீடுகளை கட்டி கொடுத்துள்ளோம். குறைந்த பணம் இருந்தாலும், வங்கி கடன் பெற்றுத்தந்து வீடு கட்டி கொடுத்து விடுவோம். எங்களின் நம்பிக்கையும், பலமும் நாங்கள் கட்டிகொடுத்த வீடுகளில் வசிப்பவர்களிடம் கேட்டால் தெரியும் என்றார். மேலும் விபரங்களுக்கு 98428 15655, 98421 15655 எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.