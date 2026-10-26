/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சிறுமி திருமணம் 5 பேர் மீது போக்சோ
ADDED : அக் 25, 2026 02:31 PM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி. இவரை சருத்துப்பட்டி சாவடி தெருவைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் 20. காதலித்து இவ்வாண்டு மார்ச் 7 ல் திருமணம் செய்தார். தற்போது சிறுமி 8 மாதம் கர்ப்பமாக உள்ளார்.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சமூக பணியாளர் மரிய ஜெனிபர் குழந்தை ஏசு புகாரில், பெரியகுளம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் பிரபாகரன், அவரது பெற்றோர்கள் பாலு, சின்னப்பெண்ணு மற்றும் உறவினர்கள் செல்வி, வேலுமணி உட்பட 5 பேர் மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.