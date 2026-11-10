/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சிறுமியை திருமணம் செய்தவர் மீது போக்சோ
UPDATED : நவ 07, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:36 PM
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பெரியகுளம்: தேவதானப்பட்டி அருகே சாத்தாகோவில்பட்டி காளியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் முருகன் 26.
இவர் கரூர் மாவட்டம் குப்புச்சிபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமியை 2023ல் காதலித்து திருமணம் செய்தார். சிறுமி இரு முறை கர்ப்பமாகி குழந்தை பெற்ற நிலையில், மீண்டும் கர்ப்பமாக உள்ளார். இதனையறிந்த மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு சமூகப் பணியாளர் மரிய ஜெனிபர் குழந்தை சேசு புகாரில், பெரியகுளம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் மருதுபாண்டி மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்தனர்.