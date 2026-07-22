புறக்காவல் நிலையத்தை புறக்கணிக்கும் போலீசார் அவசர சிகிச்சைக்கு வருவோர் அவதி
புறக்காவல் நிலையத்தை புறக்கணிக்கும் போலீசார் அவசர சிகிச்சைக்கு வருவோர் அவதி
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:17 AM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள புறக்காவல் நிலைய பணியை போலீசார் புறக்கணிக்கின்றனர். இதனால் அவசர சிகிச்சை பெற வருபவர்கள் வழக்கு பதிவு செய்ய தென்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷனிற்கு சென்று வரும் நிலை தொடர்கிறது.
பெரியகுளம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் தினமும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெளி நோயாளிகளாகவும், 300 பேர் உள்நோயாளிகளாகவும் சிகிச்சை பெறுகின்றனர்.
அவசர சிகிச்சை பிரிவு அருகே புறக்காவல் நிலையம் உள்ளது. இது தென்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது. விபத்து, அடிதடி, தீக்காயம், விஷக்கடி உள்ளிட்ட பாதிப்புகளால் சிகிச்சைக்கு வருபவர்களுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்க வசதியாக புறக்காவல் நிலையத்தில் மனு ரசீது வழங்கப்படும். விவரங்களை சேகரித்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பணியில் உள்ள போலீசார் தெரிவிப்பார்கள். இங்கு சுழற்சி முறையில் 24 மணி நேரமும் போலீசார் பணியில் இருக்க வேண்டும்.
ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களில் புறக்காவல் நிலையத்தில் போலீசார் இருப்பதில்லை. இதனால் விபத்து, அடிதடி ,சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையில் காயமடைந்து வருபவர்கள் தென்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் சென்று வழக்கு பதிந்து சிகிச்சைக்கு வரும் நிலை உள்ளது. மருத்துவமனையில் இரவில் போலீசார் ரோந்து மேற்கொள்ளவதில்லை. இதனால் உள் நோயாளிகள், அவர்கள் உதவியாளர்களின் அலைபேசிகள் திருடு போவது தொடர்கிறது. புறக்காவல் நிலைத்தில் போலீசார் பணியில் இருப்பதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.