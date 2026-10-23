‘சென்சிடிவ்’ பகுதிகளை கண்காணிக்கும் போலீஸ்

UPDATED : அக் 22, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:06 PM
தேனி: சிவகங்கை மாவட்டம் மேல்மங்கலத்தில் அண்மையில் நடந்த சுள்ளான் மதன் கொலை மற்றும் அதுதொடர்பான இன்ஸ்டாகிராம் பதிவுகள் வைரலாகி வருகிறது.
தென் மாவட்டங்களில் ரீல்ஸ் மோகத்தால் கொலைகள் நடப்பதாக உளவுத்துறை தகவல் தெரிவிக்கிறது. இந்நிலையில் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள ‘சென்சிடிவ்’ பகுதிகளை கண்டறிந்து பட்டியலிடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆயுதங்கள் ஏந்தியும், பொது அமைதியை சீர்குலைக்கும் வகையில் பதிவிடப்படும் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவுகள் கண்டறியப்பட்டு அக் கணக்குகளை முடக்கவும், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது வழக்குப்பதி செய்யப்படுகிறது. ஆண்டிபட்டி, பெரியகுளம் என மொத்தம் 20க்கும் மேற்பட்ட ‘சென்சிடிவ்’பகுதிகள் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அப்பகுதிகளில் சட்டம்,ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாமல் தடுக்க போலீஸ் காண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் தெரிவித்தார்.