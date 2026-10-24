போலீஸ் செய்திகள்: தேனி

UPDATED : அக் 13, 2026 08:38 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:38 PM
பா.ஜ., கட்சியினர் மீது வழக்கு
தேனி: பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுலை கண்டித்து பா.ஜ.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். உருவபொம்மையை எரித்து இடையூறு செய்ததாக மாவட்ட பா.ஜ.தலைவர் ராஜபாண்டி உள்பட 9 பேர் மீது தேனி போலீசார் வழக்குப்பதிந்துள்ளனர்.
நகை திருட்டு
தேனி: பங்களாமேட்டை சேர்ந்தவர் பால்மணி 56. இவரது வீட்டிற்குள் புகுந்த மர்மநபர்கள் அரை பவுன் தங்க நகை, வெள்ளி பொருட்களை திருடினர். புகாரில் தேனி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கடன் கொடுத்த பெண் மீது தாக்கு
பெரியகுளம்: தென்கரை பட்டாளம்மன் கோயில் தெரு சுப்பிரமணி மனைவி சந்திரகலா 39. இவரது வீட்டருகே குடியிருக்கும் மகேஸ்வரி 37, மூலம் காமக்காள் என்பவருக்கு நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூ.30 ஆயிரம் கடன் கொடுத்துள்ளார். சந்திரகலா கொடுத்த பணத்தை பல முறை கேட்டும் கிடைக்காததால், மகேஸ்வரியிடம் கேட்டுள்ளார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மகேஸ்வரி இவரது உறவினர்கள் புவனேஸ்வரி 27.காசியம்மாள் 45. மகேந்திரன் 30 ஆகியோர் சந்திரகலாவை அவதூறாக பேசி தாக்கியுள்ளனர். புகாரில் தென்கரை போலீசார் மகேஸ்வரி உட்பட நான்கு பேர் மீது விசாரிக்கின்றனர்.