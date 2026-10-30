போலீஸ் செய்திகள்: தேனி

ADDED : அக் 30, 2026 12:49 AM
கடன்சுமையால் தற்கொலைதேனி: பாரஸ்ட்ரோடு சரவணக்குமார் 34. கொரியர் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தார். மற்றொருவருக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்திருந்தார். கடன் வாங்கியவர் தலைமறைவாகி விட்டார். இதனால் சரவணக்குமார் கடனை செலுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். மனைவியின் நகையை அடகு வைத்தும், கிரடிட் கார்டு மூலம் கடன் வாங்கியும் கடனை அடைத்து வந்தார். கடனை கட்ட முடியாமல் மன உளைச்சலில் இருந்தவர் இரு தினங்களுக்கு முன் விஷம் குடித்தார். அவரை அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்து உயிரிழந்தார். மனைவி பவித்ரா புகாரில் தேனி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கொலை மிரட்டல்
மூவர் மீது வழக்குதேனி: அல்லிநகரம் பங்கர்செட்டி தெரு முகமது நாசர் 60. இவரது வீட்டில் ரூ.2 லட்சம் வழங்கி ஷேக் அப்துல்லா, இவரது மனைவி வளர்மதி பேகம், மகன் ஜூவைத்முகமது ஒத்திக்கு குடியிருந்தனர். ஒத்தி காலம் முடிந்து வீட்டை காலி செய்த போது பராமரிப்பு செலவு என முகமது நாசர் ரூ.7500 பிடித்தம் செய்து மீத பணத்தை ஷேக் அப்துல்லாவிடம் வழங்கினார். எவ்வாறு பிடித்தம் செய்யலாம் என மூவரும் முகமது நாசருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். அவரது புகாரில் அல்லிநகரம் போலீசார் மூவர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
தற்கொலைதேனி: அல்லிநகரம் மார்க்கெட் பஜார்தெரு கோடீஸ்வரன் 47. மது குடிப்பதால் உடலம் நிலை பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். இந்நிலையில் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரது மனைவி வசந்தா புகாரில் அல்லிநகரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.