போலீஸ் செய்திகள்: தேனி

ADDED : நவ 04, 2026 03:26 PM
டூவீலர்களுக்கு தீ வைப்புதேனி: வயல்பட்டியை சேர்ந்தவர்கள் ராமு 37, முருகன் 39. இவர்கள் தங்கள் டூவீலர்களை வீடுகள் முன்பு நிறுத்தி இருந்தனர். அப்போது டூவீலர்களுக்கு மர்மநபர்கள் தீ வைத்தனர். இருவர் புகாரில் வீரபாண்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். முன்விரோதத்தில் டூவீலர்களுக்கு தீ வைத்தது தெரிந்தது.10 பேர் மீது வழக்குதேனி: சமூக வலைத்தளங்களில் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் ரீல்ஸ் பதிவிடுபவர்களை தேனி போலீசார் கண்காணித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக தேனி, பழனிசெட்டிபட்டி, ஆண்டிபட்டி, கம்பம் உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் 10க்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்குப்பதியப்பட்டுள்ளது. இதில் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனத்தை சேர்ந்த வாலிபர் ஒருவர் அடங்குவார்.
டூவீலர் மீது லாரி
மோதி ஒருவர் பலி
தேவதானப்பட்டி: பெரியகுளம் கீழ வடகரை அழகர்சாமிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ரவிச்சந்திரன் 28. கொத்தனார். பெரியகுளத்திலிருந்து டூவீலரில் வத்தலகுண்டு நோக்கி செல்லும் போது, தேவதானப்பட்டி புல்லக்காபட்டி பைபாஸ் ரோட்டில் திண்டுக்கல்லிருந்து பெரியகுளம் நோக்கி வந்த லாரி டூவீலர் மீது மோதியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ரவிச்சந்திரன் பலியானார். தேவதானப்பட்டி போலீசார் நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த லாரி டிரைவர் இந்திராகுமாரை 25. கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.--
மர்மமாக வாய்க்காலில்
இறந்து கிடந்த தொழிலாளி
கம்பம்: அண்ணாபுரத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார் 42, இவருக்கு மனைவி, மகள் உள்ளனர். ஏலத்தோட்டங்களுக்கு கூலி வேலைக்கு சென்று வருவது வழக்கம். நேற்று முன்தினம் மாலை கேரளாவில் இருந்து வேலை முடிந்து விட்டு புதுப்பட்டிக்கும் அண்ணாபுரத்திற்கும் இடையில் வாய்க்கால் கரை மடை ஒன்றில் அமர்ந்து மது அருந்தி உள்ளார். வீட்டிற்கு இரவு வராததால், இவரது தாயார் கருத்தம்மாள் மகனை காணவில்லை என உத்தமபாளையம் போலீசில் புகார் செய்தார். நேற்று காலை வாய்க்காலில் இறந்து கிடப்பதை காவல்காரர்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர். கரையில் அவரது டூவீலர் கிடந்தது. உத்தமபாளையம் போலீசார் உடலை கைப்பற்றினர். ஜெயக்குமார் தவறி விழுந்து இறந்தாரா, அல்லது கொலை செய்யப்பட்டாரா என போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.