ADDED : நவ 20, 2026 09:59 PM
விபத்தில் ஒருவர் பலிதேனி: போடி கிழக்கு தெரு ஆகாஸ். இவரது டூவீலரில் பெரியகுளம் ரோட்டில் சந்தை மாரியம்மன் கோயில் அருகே சென்றார். ரோட்டை கடந்த 80 வயது முதியவர் மீது டூவீலர் மோதியது. காயமடைந்த முதியவர் சிகிச்சைக்காக மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உயிரிழந்தார். வி.ஏ.ஓ., சங்கீதா புகாரில் தேனி போலீசார் ஆகாஸ் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
‘இன்ஸ்டா’வில் மிரட்டியவர் மீது வழக்குதேனி: ஊஞ்சாம்பட்டி சேர்மன் ரத்தினம் நகர் ராம்குமார் 20. இவரது சமூக வலை தளத்தில் கத்தியை வைத்து கொலை மிரட்டல் விடும் வகையில் வீடியோ பதிவிட்டிருந்தார். அவர்மீது அல்லிநகரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
வனவியல் கல்லுாரியில்ஒயர் திருட்டுதேனி: வைகை அணை அருகே ஆண்டிபட்டி செல்லும் ரோட்டில் வனவியல் கல்லுாரி உள்ளது. அதே பகுதியில் வனத்துறைக்கு சொந்தமான மோட்டார் அறை உள்ளது. இந்த அறைக்கு மின்கம்பத்தில் இருந்து இணைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.20,500 மதிப்புள்ள சுமார் 55 மீ., மின் ஒயர் சில தினங்களுக்கு முன் திருடு போனது. கல்லுாரி வனசரகர் முரளிதரன் புகாரில் வைகை அணை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.