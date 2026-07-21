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டூவீலர் திருட்டு

டூவீலர் திருட்டு

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:20 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:20 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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டூவீலர் திருட்டு

தேனி: கருவேல்நாயக்கன்பட்டி லட்சுமிநகர் சிபி சாணக்கியன் 24. வழக்கறிஞருக்கு படித்துள்ளார். இவரது டூவீலரை தேனி சிவராம் நகரில் உள்ள அவரது நண்பர் குரு அஸ்வந்த வீட்டின் அருகே நிறுத்தி இருந்தார். மறுநாள் வந்து பார்த்த போது டூவீலரை காணவில்லை. புகாரில் தேனி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

செல்போன் பறிப்பு

தேனி: பாரஸ்ட்ரோடு 3 வது தெரு முனியாண்டி 37, ஓட்டல் தொழிலாளி. ஜூலை 20 பணி முடிந்த சிவாஜி நகர் வழியாக பாரஸ்ட்ரோட்டில் அலைபேசியில் பேசியவாறு நடந்து சென்றார். அப்பகுதியில் 25 வயது மதிக்க தக்க மூவர் நின்று கொண்டிருந்தனர். அவர்களை கடந்த போது, முனியாண்டியை கீழே தள்ளி அலைபேசி, ரூ.2 ஆயிரம் பறித்து கரட்டு பகுதி செல்லும் ரோட்டில் தப்பி ஓடினர். காயமடைந்தவர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். முனியாண்டி புகாரில் தேனி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

4 கிலோ கஞ்சா

கடத்தியவர் கைது

தேனி:கூடலுார் அருகே குமுளி ரோட்டில் சிறப்பு எஸ்.ஐ., கணேசன் தலைமையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். போலீசாரை பார்த்ததும் டூவீலரில் வந்த க.புதுப்பட்டி சாத்தா கோயில் தெரு கவுதம் 36, தப்பி ஓட முயற்சித்தார். அவரை பிடித்து சோதனை செய்ததில் டூவீலரின் இருக்கைக்கு அடியில் வைத்து 4 கிலோ கஞ்சா கடத்தியது தெரிந்தது. அவரை கைது செய்து கஞ்சா, டூவீலரை பறிமுதல் செய்தனர்.

மாணவி மாயம்

கம்பம்:பெரியகுளம் அருகே அழகர்நாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த 15 வயது மாணவி ராயப்பன்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் விடுதியில் தங்கி படித்து வருகிறார் . கடந்த ஜூலை 20 ல் விடுதியில் இருந்து மாயமானார். வருகைப் பட்டியலை பார்த்த போது மாணவி காணாமல் போனது தெரிந்தது. விடுதி காப்பாளர் மரியபுஷ்பம் புகாரில் ராயப்பன் பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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