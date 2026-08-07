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வழக்கில் ஆஜராகாதவர் மீண்டும் கைது

வழக்கில் ஆஜராகாதவர் மீண்டும் கைது

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM

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தேனி: மாவட்டத்தில் திருட்டு, வழிப்பறி உள்ளிட்ட குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு கைதாகிவிட்டு தற்போது ஜாமீனில் வெளியே வந்த 40 பேர் முறையாக விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் உள்ளனர். அவர்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மீண்டும் கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பொம்மையகவுன்டன்பட்டியை சேர்ந்த சிவனேஷ்வரன் 30, வீரபாண்டி ஸ்டேஷனில் 2016ல் வழக்கில் கைதானார். ஜாமீனில் வெளிவந்த அவர் விசாரணைக்கு ஆஜராகாததால் தற்போது மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்.

ரூ.15 ஆயிரம் திருட்டு

தேனி: வைகை புதுார் சிவசக்தி நகரை சேர்ந்தவர் பரமசிவம் 49. இவர் வீட்டை பூட்டிவிட்டு வேலைக்கு சென்றார். அவரது வீட்டிற்குள் கதவின் பூட்டை உடைத்து புகுந்த மர்மநபர், அலமாரியில் இருந்த ரூ.15 ஆயிரத்தை திருடி சென்றார். புகாரில் வைகை அணை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.டூவீலர் திருட்டுதேனி: பழனிசெட்டிபட்டியை சேர்ந்தவர் கண்ணன் 43. தனது டூவீலரை அங்குள்ள அரசு பஸ் டிப்போ அருகே நிறுத்திவிட்டு கடைக்கு சென்றார். இந்நிலையில் டூவீலர் திருடுபோனது. புகாரில் பழனிசெட்டிபட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

மண் திருட்டு; 3 பேர் கைது

தேனி: கடமலைக்குண்டுவை சேர்ந்தவர் பதினெட்டாம்படி 56. இவர் திருமலாபுரம் விஜயகுமாரின் நிலத்தில் மண் அள்ளும் இயத்திரம் மூலம் டிராக்டரில் கிராவல் மண் அள்ளினார். அனுமதி இல்லாத இடத்தில் மண் திருடியதாக பதினெட்டாம்படி மற்றும் மனோஜ்குமார் 31, கருவேல்நாயக்கன்பட்டி லாரி டிரைவர் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். லாரி, பொக்லைனை பறிமுதல் செய்து க.விலக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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