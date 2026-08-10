விபத்தில் மூவர் காயம்

UPDATED : ஆக 09, 2026 07:37 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM
தேனி: வடபுதுப்பட்டி பவுன்ராஜ் 55. இவரது மனைவி செல்வி, உறவினர் பேச்சியம்மாளுடன் டூவீலரில் குச்சனுார் சென்றார். போடேந்திரபுரம் விலக்கு அருகே சென்றபோது, கேரளாவை சேர்ந்த முகமது ரபீக் ஓட்டி வந்த மினி வேன், பவுன்ராஜ் டூவீலரில் மோதியது. விபத்தில் டூவீலரில் சென்ற பவுன்ராஜ், செல்வி, பேச்சியம்மாள் காயமடைந்தனர். சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். பவுன்ராஜ் புகாரில் வீரபாண்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தொழிலாளி காயம்
தேனி: அல்லிநகரம் வெங்கடேஷன் 51,தொழிலாளி. இவர் குச்சனுார் கோயிலுக்கு குமுளி-திண்டுக்கல் பைபாஸ் ரோட்டில் டூவீலரில் சென்றார். பைபாஸ் ரோட்டில் உள்ள பெட்ரோல் பல்க் அருகே சென்ற போது பழனிசெட்டிபட்டி மோகன்தாஸ் ஓட்டி வந்த கார் அவரது டூவீலரில் மோதியது. விபத்தில் காயம்பட்ட வெங்கடேஷன் புகாரில் அல்லிநகரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.