﻿ போலீஸ் செய்திகள்

ADDED : ஆக 13, 2026 01:48 AM
விபத்தில் ஒருவர் பலி
தேனி: ஊஞ்சாம்பட்டி ரமேஷ் 48, பல்லடத்தில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார். இவரது மகன் ஆகாஷ் 18, உடன் டூவீலரில் அன்னஞ்சி - வடபுதுபட்டி ரோட்டில் சென்றார். பிள்ளையார் கோயில் அருகே சென்ற போது வடபுதுப்பட்டி கவுதம் ஓட்டி வந்த டூவீலர் ரமேஷ் டூவீலரில் மோதியது. விபத்தில் காயமடைந்த ரமேஷ், ஆகாஷ் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிக்கு கொண்டு செல்லப் பட்டனர். வழியிலேயே ரமேஷ் உயிரிழந்தார். ரமேஷ் மனைவி கீதா புகாரில் அல்லிநகரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பட்டாசு வெடித்து சிறுமி காயம்
தேனி: அல்லிநகரம் அம்பேத்கர் வடக்குதெரு பிருத்விராஜன் 34. இவர் குடும்பத்தினருடன் கோட்டூரில் நடந்த திருவிழாவிற்கு சென்றார். நடந்து சென்ற போது வெடிக்காமல் கிடந்த பட்டாசு வெடித்தது. இதனால் பிருத்விராஜன் மகள் அனுகிரகா காலில் காயம் ஏற்பட்டது. தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர். பிருத்விராஜன் புகாரில் கோட்டூர் மாணிக்கம், சிவன் ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிந்து வீரபாண்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பஸ் மோதி இருவர் காயம்
தேனி: உப்பார்பட்டி பெருமாள் கோயில் தெரு கனிராஜா 29, அவரது நண்பர் அதே பகுதியை சேர்ந்த குருசாமி மகன் துரைப்பாண்டி டூவீலரில் சென்றனர். உப்பார்பட்டி அரசுப்பள்ளி அருகே மாரியம்மன் கோயில்பட்டி துரைப்பாண்டி 60 ,ஓட்டி வந்த பஸ் கனிராஜா டூவீலரில் மோதியது. இந்த விபத்தில் கனிராஜா, அவரது நண்பர் ஆகிய இருவரும் காயமடைந்தனர். அரசு மருத்துவக்கல்லுாரியில் சேர்க்கப்பட்டனர். வீரபாண்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விபத்தில் இருவர் காயம்
தேனி: கோடாங்கிபட்டி சடையாண்டி கோவில் தெரு காளிராஜன் 35, அன்னஞ்சி அருகே கார் டிங்கரிங் கடை வைத்துள்ளார். இவரது நண்பர் கதிர்நரசிங்கபுரம் பாண்டீஸ்வரன் 41. இருவரும் டூவீலரில் பைபாஸ் நோக்கி சென்றனர். அல்லிநகரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே சென்ற போது பெரியகுளம் கீழவடகரை காமராஜ் நகர் மணிகண்டன் ஓட்டி சென்ற கார் டூவீலரில் மோதியது. இந்த விபத்தில் காளிராஜன், பாண்டீஸ்வரன் இருவரும் காயமடைந்து தேனி அரசு மருத்துவகல்லுாரியில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். காளிராஜன் மனைவி பாண்டிமீரா புகாரில் அல்லிநகரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.