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வாலிபர் தற்கொலை

வாலிபர் தற்கொலை

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:18 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 07:18 PM ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM

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கடந்த ஓராண்டாக மனநலம் பாதித்த சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இவரது தந்தை முருகன் புகாரில் ராஜதானி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

லாரி பறிமுதல்

தேனி: அம்மாபட்டி ரோட்டில் கனிமவளத்துறை ஆர்.ஐ., சுந்தரராஜ் 53, வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டார். அவ்வழியாக சென்ற லாரியை சோதனை செயதார். அதில்ஆவணங்கள் இன்றி 3யூனிட் வண்டல் மண் திருடி சென்றது தெரிந்தது. லாரி டிரைவர் தப்பி ஓடினார். லாரியுடன் சேர்த்து 3 யூனிட் வண்டல் மண்ணை பறிமுதல் செய்து அல்லிநகரம் போலீசில் ஆர்.ஐ., ஒப்படைத்தார். அல்லிநகரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

பெண் மாயம்

தேனி: ஜெயமங்கலம் காளிமுத்து. இவரது மனைவி மாரிஸ்வரி 32. வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றார். மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. காளிமுத்துவின் தாயார் பஞ்சு புகாரில் ஜெயமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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