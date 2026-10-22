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விபத்தில் மூவர் காயம்

விபத்தில் மூவர் காயம்

ADDED : அக் 20, 2026 04:57 PM

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ADDED : அக் 20, 2026 04:57 PM

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போடி: கேரளா நெடுங்கண்டம் பாரத்தோடு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் கிருஷ்ண குமார் 21, டிரைவர்.

நாகராஜ் 60, மனைவி ஆரோக்கியமேரி 55, மூவரும் அங்குள்ள எஸ்டேட்டில் தங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர். நேற்று போடி அருகே நாகலாபுரம் டொம்புச்சேரி ரோட்டில் காரில் வந்துள்ளனர். எதிரே வேகமாக வந்த கார் இவர்கள் மீது மோதியது. இதில் மூவரும் பலத்த காயம் அடைந்தனர். தேனி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். கிருஷ்ணகுமார் புகாரில் போடி தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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