/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தற்கொலை
UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
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போடி: போடி அருகே சிறைக்காடு பரமன் 56.
இவரது மனைவி ஈஸ்வரி . பரமன் தினமும் குடித்து விட்டு மனைவியிடம் தகராறு செய்து வந்தார். இருவாரங்களுக்கு முன் மனைவி கோபித்துக்கொண்டு பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென்றார். இந்நிலையில் பரமன் விஷம் குடித்தார். அவரை மீட்டு தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். அங்கு உயிரிழந்தார். அவரது மனைவி ஈஸ்வரி புகாரில் குரங்கணி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.