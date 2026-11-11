/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தற்கொலை
UPDATED : நவ 10, 2026 08:00 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:55 PM
அ நிறம் | அளவு
போடி: போடி குப்பிநாயக்கன்பட்டி மருது பாண்டியர் தெருவை சேர்ந்தவர் ரவி 53.
மனைவி சுதா 43. இருவரும் கேரளா ஏலத்தோட்டத்தில் கூலி வேலை செய்தனர். தீபாவளிக்கு ஊருக்கு வந்து ரவி மதுகுடித்துவிட்டு மனைவியிடம் தகராறு செய்துள்ளார். இதனால் மனைவி கோபித்து கொண்டு அதே பகுதியில் வசிக்கும் தனது மகள் வீட்டிற்கு சென்றார்.இதில் மனம் உடைந்த ரவி வீட்டில் தூக்குமாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்டார். மனைவி சுதா புகாரில் போடி டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.