கிளை சிறை மூடலால் போலீசார் புலம்பல்

UPDATED : நவ 10, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:52 PM
கம்பம்: உத்தமபாளையம் கிளை சிறை பாதுகாப்பு காரணங்களால் மூடப்பட்டது. இதனால் கைதிகளை தேனிக்கு கொண்டு செல்ல கூடுதல் பயண நேரம், அதிக போலீசார், அலைச்சல் என போலீசார் புலம்புகின்றனர்.
உத்தமபாளையம் கிளை சிறை 150 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது. இன்னமும் அதன் பழமை மாறாமல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இங்கு 21 விசாரணை கைதிகளை அடைக்கும் வசதி கொண்டது. இங்கு கூடலூர், கம்பம், ராயப்பன்பட்டி, உத்தமபாளையம் போலிஸ் ஸ்டேஷன் வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட கைதிகளை அடைத்தனர். போடி, பெரியகுளம் மாஜிஸ்திரேட்டுகளும் உத்தமபாளையத்தில் கைதிகளை அடைக்க உத்தரவிடுவார்கள். ஆனால் பெரும்பாலும் உத்தமபாளையம் தாலுகா அளவில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த சிறை பயன் பட்டு வந்தது.
தற்போது இச் சிறை மூடப்பட்டதால் இப்பகுதி கைதிகளை தேனி மாவட்ட சிறைக்கு தான் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இதனால் பயண நேரம், கூடுதல் போலீசார் தேவைப்படுவதுடன் பஸ்சில் பயணிக்க அனுமதி சீட்டு, செலவினம் என பல பிரச்னைகள் எழுந்துள்ளது. அதற்கு பதிலாக மூடப்பட்ட கிளை சிறையின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி யிருக்கலாம் என போலீசார் புலம்புகின்றனர்.