/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கோயிலில் பூஜை செய்து காவல் பணி துவக்கம்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:14 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:46 PM
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சின்னமனூர்: சின்னமனூர் வட்டாரத்தில் சின்னமனூர், பூலானந்தபுரம், கருங்கட்டான்குளம், மார்க்கையன்கோட்டை, குச்சனூர், சீலையம்பட்டி பகுதிகளில் முதல் போக நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
சின்னமனூர் பகுதியில் பயிர்கள் விளைந்து அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ளது. இதனால் பகலில் ஆடு, மாடுகள் பயிர்களை மேய்ந்து விடாமல் இருக்கவும், இரவில் திருட்டு நடைபெறாமல் தடுக்க பரவு காவல் சங்கம் தங்களின் காவல் பணியை நேற்று துவக்கியது. விவசாய சங்க தலைவர் ராஜா தலைமையில் விலங்கையா கோயில், லெட்சுமிநாராயண பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்தனர். நிகழ்ச்சியில் விவசாயிகள், காவல் பணி மேற்கொள்பவர்கள் பங்கேற்றனர்.