UPDATED : நவ 20, 2026 03:57 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:54 PM
போடி: போடி அருகே பூதிப்புரம், தேனி செல்லும் ரோட்டில் விபத்துகளை தவிர்க்க அமைக்கப்பட்ட குவி ஆடியில் கண்ணாடி சேதம் அடைந்து சீரமைக்காததால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர்.
போடி அருகே கோடங்கிபட்டி மெயின் ரோட்டில் இருந்து வலையபட்டி, மஞ்சி நாயக்கன்பட்டி, பூதிப்புரம், வாழையாத்துப்பட்டி வழியாக தேனி செல்லும் ரோடு அமைந்து உள்ளது. இப்பகுதி மாணவர்கள் பள்ளி, கல்லூரிக்கு போடி, தேனிக்கு செல்ல வேண்டும். போடி பெரியகுளம் செல்லும் பைபாஸ் ரோட்டில் இருந்து பூதிப்புரம் பேரூராட்சியை இணைக்கும் வகையில் ரோடு அமைந்து உள்ளது.
பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், பொதுமக்களும் தினந்தோறும் டூவீலர், கார், பஸ் உள்ளிட்ட வாகனங் களில் தேனி, போடி சென்று வருகின்றனர். இந்த ரோட்டில் வாகன விபத்துகளை தவிர்க்க வளைவான பாதை, பின் பக்கமாக வரும் வாகனங்கள் வருவதை தெரிந்து கொள்ள நெடுஞ் சாலைத்துறை மூலம் பூதிப்புரம் தேனி செல்லும் ரோட்டில் குவிஆடி அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இதில் கண்ணாடி உடைந்து பல மாதங்கள் ஆகியும் சீரமைக்காமல் உள்ளது. இதனால் பின்பக்கம், வளைவான பாதையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் தெரியாத நிலையில் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர். விபத்து ஏற்படும் முன் சேதம் அடைந்த குவிஆடியை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.