தொடர் மழையால் கம்பம் மெயின் ரோட்டில் பள்ளங்கள்

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ADDED : நவ 10, 2026 10:58 AM
கம்பம்: சமீபத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக கம்பம் மெயின்ரோட்டில் பெரிய அளவில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு போக்குவரத்திற்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது.
தமிழக கேரளாவை இணைக்கும் கம்பம் நகரத்தில் 24 மணி நேரமும் போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள ரோடாகும். சமீபத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக நகரில் மெயின் ரோட்டில் பல இடங்களில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. பள்ளங்களில் மழை நீர் நிரம்பி பள்ளம் இருப்பதே தெரியாமல் பாதசாரிகளும், வாகன ஒட்டுநர்களும் சிரமம் அடைகின்றனர். குறிப்பாக டூ வீலரில் செல்பவர்கள் கீழே விழுந்து காயத்துடன் செல்வது தொடர்கிறது.
காமராஜர் சிலை, செல்லாண்டியம்மன் கோயில் சந்திப்பு, கம்பமெட்டு ரோடு சந்திப்பு, அரச மரம், காந்தி சிலை என பல இடங்களில் பெரும் பெரும் பள்ளங்கள் உருவாகி உள்ளன., உத்தமபாளையம் நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் தற்காலிக சீரமைப்பு பணிகளை கூட செய்ய மறுக்கின்றனர். மிக மோசமாக உள்ள காமராசர் சிலை அருகில் நடு ரோட்டில் தடுப்பு வைத்துள்ளனர். இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. கோட்ட பொறியாளர் கம்பம் மெயின் ரோட்டை பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.