கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரியில் தரம் குறைந்த ஒயர்களால் மின்தடை
கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரியில் தரம் குறைந்த ஒயர்களால் மின்தடை
UPDATED : நவ 21, 2026 12:18 AM
ADDED : நவ 21, 2026 12:16 AM
தேனி: கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி கட்டடத்தில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் தரம் குறைந்த மின் ஒயர்கள் பயன்படுத்தியதால் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது.
வீரபாண்டி அருகே தப்புக்குண்டுவில் அரசு கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி உள்ளது. இங்கு 400 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர்.
அதிகமானோர் கல்லுாரி விடுதியில் தங்கி உள்ளனர்.
கல்லுாரியில் கால்நடை ஆய்வு, நோய் கண்டறிதல், ஆய்வகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் உள்ளன. சில மாதங்களாக கல்லுாரியில் மின்தடை ஏற்பட்டு மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப் பட்டது.
இதுபற்றி மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி கட்டடத்தை பொதுப்பணித்துறை கட்டி கொடுத்தது.
மின்வாரியம் சார்பில் கண்டமனுார் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து தடையற்ற மின் சேவை வழங்கப் பட்டது.
ஆனால் கல்லுாரி கட்டடத்தில் ‘மின் ஒயரிங்’ பணிகளில் பொதுப்பணித்துறை (மின் பிரிவு) அதிகாரிகள் தரமற்ற (குறைந்த மின்திறன்) கொண்ட ஒயர்களை பயன்படுத்தி உள்ளனர்.
இதனால் ஒயர்கள் அதிக மின்திறனை தாங்க முடியாமல் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. கல்லுாரி வளாகத்திற்குள் பொதுப்பணித்துறையினர் பயன்படுத்திய ஒயர்கள் மின்சாரத்தை கடத்தும் நிலையில் இல்லை,’ என்றனர். பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் கலெக்டர் விளக்கம் கேட்டு, மறுமதிப்பீடு செய்து ஒயரிங் பணிகளை செய்து நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.