விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் தாலுகா அலுவலகம் முற்றுகை

ADDED : செப் 28, 2026 03:11 PM
ஆண்டிபட்டி, செப்.29-
ஆண்டிபட்டி அருகே சக்கம்பட்டியில் விசைத்தறி தொழிலுக்கு தவறான புகார் மூலம் நெருக்கடி கொடுப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி 500க்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் தாலுகா அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
ஆண்டிபட்டி அருகே சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம், கொப்பையம்பட்டி, சண்முகசுந்தரபுரம், முத்துகிருஷ்ணாபுரம் பகுதிகளில் 2000 க்கு மேற்பட்ட விசைத்தறிகளில் காட்டன் ரக சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் இலவச மின்சாரம், ரக ஒதுக்கீட்டில் முறைகேடு செய்வதாக மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை தவறான தகவல் கொடுத்து நெசவுத் தொழிலுக்கு சிலர் நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர். அரசு அதிகாரிகளும் நெசவுக் கூடங்களில் சோதனை என்ற பெயரில் தொழிலை முடக்கி வருகின்றனர். இது பற்றி இப்பகுதி விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் பலமுறை போலீசில் புகார் செய்தும் இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை. விசைத்தறித்தொழிலை பாதுகாக்க வலியுறுத்தியும் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏற்படும் நெருக்கடியை தடுக்க வலியுறுத்தி 500க்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் சக்கம்பட்டியில் இருந்து மெயின் ரோடு வழியாக ஊர்வலம் சென்றனர். தாலுகா அலுவலகம் அருகே ரோட்டில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர். ஆண்டிபட்டி இன்ஸ்பெக்டர் பொன் கோபாலகிருஷ்ணன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மறியலை கைவிடச்செய்தார். பின் தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் அமர்ந்து முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தாசில்தார் செந்தில்குமார், போலீசார் விசைத்தறி தொழிலாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனர். இதன் பின் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். போராட்டத்தால் மதுரை - தேனி ரோட்டில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்பட்டது.