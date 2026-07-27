/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ சிவன் கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:16 AM
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போடி-: போடி பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள கொண்டரங்கி மல்லைய சுவாமி கோயிலில் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சிவனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாரதனை நடந்தது. சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
போடி பிச்சாங்கரை மலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள கைலாய மேலச்சொக்கநாதர் கோயில்,போடி பரமசிவன் கோயில், குலாலர் பாளையம் விநாயகர் கோயில், திருமலாபுரம் முத்து மாரியம்மன் கோயில், வினோபாஜி காலனி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், விசுவாசபுரம் பத்ரகாளி யம்மன் கோயில், தேவாரம் பராசக்தி மாரியம்மன் கோயில்களில் உள்ள சிவனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது.
பிரதோஷ பூஜையில் பங்கேற்ற பக்தர்களுக்கு கோயில் நிர்வாகங்கள் சார்பில் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.