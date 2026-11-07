/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சிவன் கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு
UPDATED : நவ 07, 2026 02:52 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:38 PM
அ நிறம் | அளவு
போடி: போடி சுப்பிரமணியர் சுவாமி கோயிலில் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் சிவனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாரதனை கள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சிவனின் தரிசனம் பெற்றனர்.
போடி அருகே பிச்சாங்கரை மலைப் பகுதியில் அமைந்து உள்ள கைலாய மேலச்சொக்கநாதர் கோயில், போடி கொண்டரங்கி மல்லைய சுவாமி கோயில், போடி பரமசிவன் கோயில், குலாலர் பாளையம் விநாயகர் கோயில், திருமலாபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயில், வினோபாஜி காலனி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், விசுவாசபுரம் பத்திரகாளியம்மன் கோயில், தேவாரம் பராசக்தி மாரியம்மன் கோயிலில் உள்ள சிவனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது.
பிரதோஷம் சுவாமி அலங்கார படம்.