கொட்டக்குடி, மூல வைககையில் மண் அரிப்பு தடுப்பு பணி: மாவட்டத்தில் 481 சிறிய தடுப்பணைகள் அமைக்க ஏற்பாடு துவங்கியது
கொட்டக்குடி, மூல வைககையில் மண் அரிப்பு தடுப்பு பணி: மாவட்டத்தில் 481 சிறிய தடுப்பணைகள் அமைக்க ஏற்பாடு துவங்கியது
ADDED : அக் 16, 2026 12:34 AM
தேனி: வைகை அணையில் வண்டல் மண் சேகரமாகுவதை தடுக்க மூலவைகை, கொட்டக்குடி ஆறுகள் உற்பத்தியாகும் பகுதிகளில் உள்ள நீரோடைகளில் சிறிய அளவிலான 481 தடுப்பணைகள் அமைக்கும் பணியை வேளாண் பொறியியல் துறையினர் துவங்கி உள்ளனர்.
ஆண்டிபட்டி அருகே வைகை அணை உள்ளது. அணையின் மொத்த உயரம் 71 அடி. அணை கட்டி முடிக்கப்பட்டு 60 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அணைக்கு மூலவைகை, முல்லைப்பெரியாறு, கொட்டக்குடி ஆறு, மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உருவாகும் சிறிய நீரோடைகள் மூலம் தண்ணீர் வருகிறது.
தற்போது அணைபகுதியில் சுமார் 17 அடிக்கும் அதிகமாக வண்டல் படிந்துள்ளது. இதனால் தண்ணீர் தேக்கும் கொள்ளளவு ஆண்டு தோறும் குறைந்து வருகிறது. இதனால் அணைக்கு வரும் ஆறுகளில் இருந்து வண்டல் அணைக்கு வருவதை தடுக்க ஓராண்டிற்கு முன் வேளாண் பொறியியல் துறை சார்பில் ஆய்வு செய்தனர். ஆய்விற்காக போடி, சிங்கராஜபுரம் பகுதியில் வண்டல் சேமிப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டு மழைகாலத்தில் அடித்து வரப்பட்ட வண்டல் அளவு சேமிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
ரூ.19 கோடியில் அறிக்கை தயாரிப்பு:
வேளாண் பொறியியல் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: ஆறுகளில் வண்டல் வருவதை தடுக்க கொட்டக்குடி, போடி, ராசிங்காபுரம், பொட்டிபுரம், முத்தலாம்பாறை, சிங்கராஜபுரம் பகுதிகளில் உள்ள சிறிய நீரோடைகள் ஆறுகளில் கலந்து வைகை அணைக்கு வருகிறது. இந்த நீரோடைகளில் இருந்து அதிக வண்டல் வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனை தடுக்கு ரூ.19 கோடி மதிப்பில் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த 5 பகுதிகளில் 481 சிறிய அளவிலான வண்டல் தடுப்பு அணைகள் அமைகிறது. அதாவது கேபியான் முறையிலான தடுப்பனைகள் அமைக்கப்படுகிறது. கேபியான் என்பது கற்களை இரும்பு வலைகள் வைத்து பின்னி அமைக்கப்படும் ஓர் தடுப்பு அமைப்பாகும்.
கற்களால் ஆன வரப்புகள்
இது தவிர ஓடைகளுக்கு அருகே உள்ள விவசாயி நிலங்களில் தாழ்வான, உயரம் குறைந்த பகுதிகளில் மழைகாலத்தில் தண்ணீரோடு ஓடையில் அடித்து செல்லப்படுவதை தடுக்க கற்களை பயன்படுத்தி வரப்புகள் உயர்த்தப்பட உள்ளன. சுமார் 1420 எக்டேர் நிலங்களில் வரப்புகள் உயர்த்தப்பட உள்ளன. இதற்கான பணிகள் துவங்கி உள்ளன. மூன்று ஆண்டுகளில் பணி முடிவடையும். இதனால் வைகை அணைக்கு வண்டல் செல்வது குறைந்து தண்ணீர் அதிக அளவில் தேக்க இயலும். வண்டால் கண்காணிப்பு மையங்களில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறோம். இந்த அமைப்பின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து மற்ற பகுதிகளில் விரிவு படுத்த உள்ளோம் என்றனர்.