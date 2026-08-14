தேங்காய் உற்பத்தி குறைந்ததால் விலை உயர்வு: கிலோ ரூ.60க்கு மேல் விற்பனை
தேங்காய் உற்பத்தி குறைந்ததால் விலை உயர்வு: கிலோ ரூ.60க்கு மேல் விற்பனை
ADDED : ஆக 14, 2026 12:35 AM
தேனி மாவட்டத்தில் கம்பம், கூடலூர், உத்தமபாளையம், போடி, பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி, கடமலைக்குண்டு, மயிலாடும்பாறை பகுதிகளில் தென்னை விவசாயம் அதிகம் உள்ளது. சுமார் 9 ஆயிரம் எக்டேருக்கு மேல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் விளையும் தேங்காய் காங்கேயம், வெள்ளகோவில், மகாராஷ்டிரா பகுதிகளுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது. முற்றிய தேங்காய்கள் எண்ணெய் எடுக்கவும் லேசான தேங்காய்கள் உணவுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.கடந்த இரு மாதங்களாக கொப்பரைத் தேங்காய் மற்றும் தேங்காய் விலை தொடர்ந்து உயர்கிறது.
இருப்பு வைக்காமல் அனுப்புகிறோம் தேங்காய் வியாபாரி ஜெயபால் கூறியதாவது: மாவட்டத்திலிருந்து தினமும் 100 முதல் 150 டன் தேங்காய் வெளி மாவட்டம், மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்புகிறோம். இரு மாதங்களுக்கு முன்பு கிலோ ரூ.90 ஆக இருந்த கொப்பரைத் தேங்காய் தற்போது கிலோ ரூ.160 ஆக உயர்ந்துள்ளது. பச்சைத்தேங்காய் இரு மாதங்களுக்கு முன்பு கிலோ ரூ.30 என இருந்தது தற்போது கிலோ ரூ.65 ஆக உயர்ந்துள்ளது. நோய் தாக்குதல், வறட்சியான சீதோஷ்ணம் தென்னை மரங்களுக்கு ஏற்றதாக இல்லை. இதனால் தேங்காய் விளைச்சல் குறைந்துள்ளது.வெயில் அதிகரித்ததால் பிஞ்சுகள் உதிர்ந்து விளைச்சல் பாதித்துள்ளது. மழைக்காலம் துவங்கியதும் தேங்காய் வெட்டுவது மேலும் குறையும். இதனால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தொடர் விழாக்கள் வருவதால் ஆவணியில் இருந்து சில மாதங்களுக்கு தேங்காய்களின் தேவை அதிகரிக்கும். விலை குறைவதற்கான சூழல் தற்போது இல்லை. மாவட்டத்தில் தேங்காய்களை இருப்பு வைக்க 100க்கும் மேற்பட்ட குடோன்கள் உள்ளன. தற்போதைய விலை நிலவரத்தால் தேங்காய்களை இருப்பு வைக்காமல் உடனுக்குடன் விற்பனைக்கு அனுப்பி வருகிறோம் என்றார்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தேங்காய் விலை உயர்ந்தது. கிலோ ரூ. 90 வரை விற்பனையானது. சில மாதங்களுக்கு முன் குறைய துவங்கியது. இதனால் வீடுகள், ஓட்டல்களில் சரளமாக பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில் மீண்டும் தேங்காய் விலை உயர துவங்கி உள்ளதால் வீடுகள், ஓட்டல்களில் சமையலில் தேங்காய் பயன்படுத்துவது குறைய துவங்கி உள்ளது.